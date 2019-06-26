Тюменские коммунальщики начали устанавливать у домов неплательщиков «долговые камни» (ФОТО)

Тюменские коммунальщики стали отмечать дома злостных неплательщиков указателями в виде железных пирамид. На них написано: «Здесь живет должник за воду». Первая такая пирамида появилась на улице Дружбы в Тюмени, сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте».

Зеленая железная пирамида установлена у частного дома 49 по улице Дружбы в Тюмени. Как рассказал пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских, живущий в доме мужчина не платил за воду с 2013 года и ни разу не обращался в компанию, чтобы как-то решить проблему задолженности.

В таких случаях, при наличии большого долга, компания ограничивает для потребителя доступ к водоснабжению и канализации. Однако в данном случае в районе слишком много коммуникаций, и отключить потребителю воду будет стоить больше суммы задолженности. «Это ляжет чрезмерным бременем, как на должника, так и на «Тюмень Водоканал»», – объяснил Камельских.

В «Тюмень Водоканале» решили обойтись установкой металлической пирамиды у дома должника. Конструкцию изготовили на самом предприятии, внутрь засыпали около кубометра песка, чтобы пирамиду не украли. В первый же день должник закрасил позорящую его надпись, рассказали в «Водоканале».

Сотрудники компании восстановили надпись, а «Тюмень Водоканал» теперь готовится обратиться в полицию с заявлением о повреждении своего имущества. В компании сообщили, что в Тюмени в ближайшее время такие пирамиды появятся еще по трем адресам.

В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте» пользователи неоднозначно восприняли креатив «Тюмень Водоканала». Среди комментариев попадались советы установить такие пирамиды у зданий администраций или приемных депутатов за неисполнение обещаний перед гражданами. Один из комментаторов предложил окружить такими пирамидами здание правительства. «Долговой камень. Как во времена Древней Руси. Во, дожили», – прокомментировал тюменский журналист Степан Шолпан.

фото Александра Южакова

Тюмень, служба информации

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