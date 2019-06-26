«Вечному» спикеру тюменской облдумы усложнили отставку

Депутаты тюменской областной думы усложнили процедуру вынесения вотума недоверия своему председателю. Теперь для отправки спикера облдумы в принудительную отставку нужно 2/3 голосов депутатов, а не простое большинство, как было раньше.

Поправки в регламент тюменской областной думы были приняты на последнем перед летними каникулами заседании. Согласно поправкам, председатель может быть освобожден от должности либо по личному заявлению, либо по письменному предложению не менее одной трети от установленного числа депутатов, выражающих спикеру недоверие. Чтобы принять добровольную отставку спикера достаточно простого большинства голосов депутатов. А вот для вотума недоверия нужны две трети голосов.

Процедура отстранения от должности в результате выраженного думой недоверия была в регламенте и раньше. Но для ее инициации не обязательно было письменное предложение депутатов, и отправить председателя в отставку могло простое большинство установленного числа думцев.

Отметим, что в тюменской областной думе заседают 48 депутатов. Девять из них входят в оппозиционные фракции – «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Спикером облдумы на протяжении 21 года (пять созывов из шести) является депутат по салехардскому избирательному округу №1 Сергей Корепанов. Спикер представляет «Единую Россию».

Тюмень, служба информации

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