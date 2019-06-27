Тюменские следователи завершили дело о заказном убийстве, тянувшееся с 1998 года

В Тюмени завершено расследование заказного убийства, дело о котором тянулось больше 20 лет. В ближайшее время перед судом должен предстать 41-летний исполнитель преступления.

По версии следствия, в июле 1998 года жительница Тюмени захотела избавиться от бывшего супруга. Мужчина проживал с ней в одной квартире. Бывшая жена попросила свою сестру, чтобы та нашла исполнителя убийства. Женщины обратились к ранее судимому знакомому, и тот за 6 тысяч долларов согласился на преступление.

Мужчина организовал преступную группу вместе с двоими своими знакомыми, среди которых и был обвиняемый. Трое преступников устроили слежку за своей жертвой, изучили его распорядок дня, круг общения, выяснили, где он живет и куда ставит машину на ночь. Преступники подговорили сестру заказчицы убийства помочь им. Женщина должна была напоить жертву, а потом попросить проводить ее до автобусной остановки.

Убить «цель» должны были 41-летний обвиняемый и его знакомый. Около 10 часов вечера 7 августа 1998 года на улице Новоселов в Тюмени они напали с ножами на потерпевшего и жестоко убили его. На теле и голове мужчины эксперты насчитали не менее 50 ран от ударов ножом. Потерпевший умер на месте, его убийцы скрылись.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, остальные участники преступной группы уже отбывают сроки в местах лишения свободы. Так, организатор преступной группы осужден на пожизненное лишение свободы. Нынешний обвиняемый – последний член группы, избежавший приговора. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по найму. После утверждения обвинительного заключения прокурором мужчина предстанет перед судом.

Тюмень. Другие новости 27.06.19

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