Тюменские депутаты разрешили разделять многодетные семьи для решения «жилищного вопроса»

Депутаты городской думы Тюмени одобрили предложение мэрии, которое должно решить проблему с выделением жилья по договору «социального» найма многодетным семьям. Администрация города предложила выделять многодетным несколько небольших квартир вместо одной большой площади.

Как пояснили на заседании городской думы в четверг, 27 июня, представители администрации города, в Тюмени в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят на учете 64 многодетных семьи. Из них в 42 семьях насчитывается 6 человек, в 14 семьях -7 человек, в 5 семьях – 8 человек, в 2 семьях по 9 человек и в одной семье – 10 человек. По действующим нормам, при переселении многодетных семей на каждого из их членов должно выделяться по 18 кв. м. площади жилья. Если такой квартиры нет, площадь можно увеличить (не более чем на 10 кв. м.). Это означает, что для переселения таких семей нужно 64 квартиры по 108 кв. м. и больше.

Однако муниципалитет не владеет такой недвижимостью, сообщили чиновники. На рынке жилья в Тюмени приобрести квартиру площадью 108 «квадратов» по цене жилья эконом-класса оказалось невозможно – застройщики его просто не строят. Как рассказали чиновники, в 2018 и 2019 годах электронные аукционы на поставку квартир площадью от 108 до 144 кв. м. не состоялись – никто из застройщиков просто не захотел заявиться на них.

В итоге, мэрия решила использовать систему, которая действует при переселении людей из непригодного для проживания жилья. Если нельзя найти для жильцов такого дома необходимую по площади квартиру, чиновники могут предоставить несколько квартир равной общей площади. Тюменская администрация предложила депутатам распространить эту практику на многодетные семьи. То есть предлагать многодетной семье, фактически, разъехаться по нескольким квартирам из своего старого жилья.

У ряда депутатов оппозиционных фракций КПРФ и ЛДПР возникли вопросы относительно того, как новый порядок будет работать. Народных избранников заинтересовало, как можно поделить многодетные семьи по нескольким квартирам и как эти квартиры будут расположены географически – рядом на одном этаже или в разных домах.

Представители мэрии и спикер гордумы Евгений Заболотный успокоили депутатов, что выбор – соглашаться или не соглашаться на несколько квартир меньшей площади, остается за многодетной семьей. Выбор расположения квартир тоже предлагается сделать обсуждаемым. Кроме того, подчеркнули представители мэрии, несколько небольших квартир могли бы стать выходом для тех многодетных семей, в которых кто-то из детей близок к совершеннолетию и мог бы начать самостоятельную жизнь.

Председатель думы Евгений Заболотный отметил, что в Тюмени данный вопрос надо было решить уже давно. Спикер добавил, что принимаемые изменения дадут многодетным семьям дополнительные возможности улучшить условия проживания, но ни к чему их не обязывают, и могут быть скорректированы в дальнейшем. В итоге депутаты приняли предложение администрации Тюмени.

Тюмень, служба информации

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