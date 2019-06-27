В Тюмени снизился индекс производства и объем инвестиций

Объем инвестиций в Тюмени значительно снизился. По итогам 2018 года вложения в основной капитал составили 75,5 млрд. руб. против 77,9 млрд. руб. в 2017 году и 82,5 млрд. руб. в 2016 году. Снижение по сравнению с 2017 годом составило 2,4 млрд. руб. или 5,4 %.

Тем не менее, в пересчете на душу населения данный показатель превышает среднероссийские показатели на 7,9 %, – рассказал на последнем перед летними каникулами заседании тюменской городской думы глава Тюмени Руслан Кухарук.

По данным администрации Тюмени, основное снижение объема инвестиций связано с завершением реализации крупных инвестиционных проектов (таких как «Антипинский НПЗ», «Многофункциональный комплекс АКВАМОЛЛ», «Фармасинтез-Тюмень»).

Стоит отметить, что «Антипинский НПЗ» с конца прошлого года испытывает серьезные трудности и даже прерывал производство нефтепродуктов. Сейчас завод находится в состоянии банкротства, дело рассматривается в арбитражном суде Тюменской области. Однако никто из депутатов задавать вопрос про АНПЗ не стал. В целом, индекс производства в 2018 году в Тюмени составил 99,8%, то есть снизился на 0,2%.

При этом Руслан Кухарук отчитался о существенном росте объемов отгруженных товаров и услуг собственного производства крупных и средних предприятий Тюмени. В этих данных не учитываются субъекты малого предпринимательства. В 2018 году организации города поставили товаров и услуг на 302 млрд руб. против 277 млрд руб. в 2017 году. Почти 60% от этой суммы обеспечило производство нефтепродуктов.

Снижение объемов отгруженных товаров больше, чем на 10% наблюдалось в производстве одежды, химических веществ и химических продуктов и неметаллической минеральной продукции.

Рост объема отгруженных товаров собственного производства более, чем на 10% был в сфере добычи полезных ископаемых, производстве бумаги, кокса и нефтепродуктов, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в металлургии, в производстве компьютеров, электроники и оптических изделий, машин и оборудования, а также в сфере водоснабжения и водоотведения.

Тюмень, служба информации

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