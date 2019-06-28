Тюменского бизнесмена наградили медалью за героическое освобождение заложников

Глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов наградил благодарственным письмом и медалью МВД России «300 лет российской полиции» предпринимателя Андрея Репенько.

В 2018 году тюменец помог полиции освободить бабушку и двух внучек, которых взял в заложники вооруженный наркоман. Находящийся в состоянии наркотического опьянения мужчина, ворвался в квартиру на пятом этаже одного из общежитий на улице Бабарынка. Он около 20 раз ударил ножом пожилую женщину и угрожал убить ее малолетних внучек.

«Услышав шум и крики, соседи вызвали полицию. Неподалеку от места происшествия находился участковый уполномоченный Владимир Дробот. Он попробовал уговорить наркомана открыть дверь. Тот стал кричать, что будет убивать заложников, требовал вызвать снайперов, больше никаких внятных требований не выдвигал, – рассказывают в УМВД по Тюменской области. – Надеясь отвлечь внимание преступника, участковый начал громко стучать в дверь, а оказавшийся рядом Андрей Репенько по балконам перелез в квартиру, где разворачивалась трагедия, схватил одну из девочек и открыл входную дверь».

Развязка была стремительной и кровавой. Увидев вооруженного полицейского, наркоман оттолкнул бабушку и приставил большой кухонный нож к горлу второй внучки. На требование отпустить ребенка он не реагировал, поэтому полицейский трижды выстрелил, попав мужчине в плечо. От полученных ран агрессор скончался.

Пожилую женщину медикам удалось спасти. Девочки серьезных физических травм не получили.

Тюмень, служба информации

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