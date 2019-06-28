Тюменцам объяснили, почему они платят за «сортировку» мусора на еще не построенных заводах

Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижена. Тариф уменьшится на 3 рубля 5 копеек для каждого жителя многоквартирных домов и на 2 рубля 61 копейку для жителей индивидуальных домов, рассказал на пресс-конференции в пятницу, 28 июня директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Такое снижение стало результатом целого ряда факторов. Так, правительство РФ приняло решение значительно уменьшить размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, которую вносят в бюджет региональные операторы по обращению с коммунальными отходами. Также на изменении тарифа отразилось предписание УФАС о необходимости пересмотра размера платы за обращение с ТКО. В сумму снижения тарифа была включена также переплата населения, произошедшая после «технической ошибки» при первоначальном расчете тарифа.

При этом Карташков отметил, что жертвам этой «технической ошибки» перерасчета ждать не стоит. «По основам ценообразования тариф обратной силы не имеет, – сказал Карташков. – Но это не значит, что то, что жители заплатили излишне, им никогда не вернется. Как раз новая цена 136 рублей уже учитывает эти излишне полученные средства». Те лица, которые допустили «техническую ошибку», будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

При этом жители тех районов и городов Тюменской области, мусор из которых должен поступать на еще не построенные мусоросортировочные заводы в Тобольске и Ишиме, также будут платить по единому для области тарифу, хотя их мусор никто сортировать пока не будет.

«Тариф одинаков по всей Тюменской области, – категорично заявил Карташков. – У нас в территориальной схеме все затраты единого регионального оператора на оказание услуг закладываются в тариф. По сути, сейчас жители Ишима и Тобольска оплачивают создание инфраструктуры для них и в ближайшее время будут ею пользоваться».

Тюмень, служба информации

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