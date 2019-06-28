ЧП на тюменском месторождении: работник загорелся во время стирки

На Тямкинском месторождении Уватского района Тюменской области произошел несчастный случай. В начале июня работник занимался ремонтом экскаватора на территории жилого вагона-городка ООО «Югра Транс Строй Лес». После работы он решил постирать спецодежду в помывочной бани. При этом, чтобы избавиться от масляных пятен, мужчина предварительно использовал бензин.

Внезапно работник услышал хлопок позади себя и увидел вспыхнувшее пламя. Открытый огонь пошел по полу, из-за чего загорелись ноги мужчины. Он бросился бежать к выходу из бани, но споткнулся и ударился лбом об косяк двери. В итоге огнем пострадавшему ему обожгло руки, туловище и ноги. Травмы очень тяжелые.

«Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии: обеспечения за счет работодателя ухода за средствами индивидуальной защиты, обеспечения своевременной химчистки, стирки, замены средств индивидуальной защиты», – сообщили в госинспекции труда по Тюменской области.

По результатам расследования несчастный случай квалифицирован, как связанный с производством. Сейчас Роструд решает вопрос о привлечении работодателя к ответственности.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.06.19

Тюменцам объяснили, почему они платят за «сортировку» мусора на еще не построенных заводах. / Тюменским депутатам выдали по два куриных окорочка в честь юбилея. / Тюменского бизнесмена наградили медалью за героическое освобождение заложников. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»