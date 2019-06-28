Главный судья Тюменской области простился с коллегами и рассказал, куда уходит

Председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских может получить должность в правительстве Тюменской области, ТюмГУ или региональной ассоциации юристов. Об этом Сушинских рассказал в пятницу, 28 июня, когда прощался с судейским сообществом региона.

«Чем планирую заняться? Пока не решил, но есть серьезные предложения по работе в ТюмГУ, в региональной ассоциации юристов и администрации Тюменской области. Мои опыт и знания позволяют помогать области, людям и коллегам из других ветвей власти», – цитирует Сушинских пресс-служба областного суда.

Во время проводов Сушинских в почетную отставку его преемник на посту председателя областного суда Александр Антропов вручил ему благодарственное письмо от председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Зампредседателя облсуда Наталья Волкова подарила Анатолию Сушинских «Книгу жизни» с фотографиями судьи в разные годы. Больше всего уходящего в отставку председателя поразил его портрет, составленный из фотографий судей.

Как писал «Новый День», Анатолий Сушинских руководил тюменским правосудием с 2007 года. Срок его полномочий истек в 2019 году и 4 февраля на пресс-конференции Сушинских заявил, что уйдет на пенсию в июле. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предлагал Сушинских остаться на посту, но тюменский судья отказался.

Тюмень, служба информации

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