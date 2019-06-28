В Тюмени осужден серийный насильник, орудовавший у Моста влюбленных

В Тюмени осужден серийный насильник, две жертвы которого замерзли в снегу насмерть. Особо опасный рецидивист орудовал в районе «Моста влюбленных» в Тюмени, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В марте 2010 года преступник ночью познакомился с нетрезвой женщиной на улице Полевой в Тюмени. Он пошел провожать свою новую знакомую в заречную часть Тюмени, по дороге они распивали спиртное. У «Моста влюбленных» преступник избил свою спутницу (врачи оценили повреждения, как тяжкий вред здоровью), после чего изнасиловал. Свою жертву насильник оставил на снегу, а сам ушел домой. Женщина замерзла насмерть. Преступление осталось нераскрытым.

Стоит отметить, что к тому времени мужчина уже успел отбыть наказание за убийство. Он был осужден на 10 лет лишения свободы в сентябре 2002 года, но освободился по УДО в июне 2009 года.

2 января 2011 года этот же преступник в гаражах изнасиловал еще одну женщину. Насильник и его жертва распивали спиртное в квартире на улице Нагорной. Собутыльники поссорились, и женщина вышла из квартиры. Преступник догнал свою жертву, ударил ее в спину ногой, после чего стал избирать, сломав нос и верхнюю челюсть. Когда женщина потеряла сознание, преступник оттащил ее в гаражный кооператив неподалеку и там изнасиловал. Понимая, что на улице холодно, он оставил жертву в снегу без сознания. Женщина замерзла насмерть, ее личность так и не удалось установить.

На свою третью жертву насильник напал также в районе «Моста влюбленных». Вечером 1 сентября 2011 года в районе Архитектурного университета он познакомился с женщиной и предложил ей выпить вместе. Женщина согласилась. Новые знакомые расположились на лужайке за автобусной остановкой «Строительный университет», где распивали спиртное. Между ними возникла ссора, и преступник потащил свою знакомую в сторону берега реки Туры, в безлюдное место. Жертва стала звать на помощь, но насильник пригрозил сбросить ее в овраг, а потом разбил о затылок женщины бутылку и изнасиловал. Потерпевшая осталась жива и впоследствии дала показания против насильника.

17 сентября того же месяца преступник в ходе ссоры проломил голову своему знакомому топором. От полученных ран потерпевший умер. За эти три преступления – два изнасилования и тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, преступника приговорили к семи годам лишения свободы. Позже срок скостили до 6 лет 10 месяцев лишения свободы.

Серийный насильник вышел на волю в июле 2018 года, но в феврале 2019 был снова задержан – за первое изнасилование, совершенное еще в 2010 году. Установить его причастность к преступлению удалось благодаря федеральной базе данных геномной информации. Геномный профиль мужчины совпал с генетическими данными лица, разыскиваемого за изнасилование 2010 года.

28 июня 2019 года Центральный районный суд Тюмени приговорил 41-летнего особо опасного рецидивиста к 21 году лишения свободы в колонии особого режима. Обвинение в ходе судебного процесса поддерживал лично прокурор Тюменской области Владимир Владимиров. В пользу матери погибшей суд взыскал с осужденного 1 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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