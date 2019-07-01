Тюменская область подготовилась к «цифровизации» выборов

В Тюменской области изменили избирательный кодекс. Теперь в регионе на выборах можно использовать комплексы электронного голосования и цифровые избирательные участки, рассказал «Новому Дню» председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

На своем последнем перед летними каникулами заседании тюменская областная дума приняла поправки в Избирательный кодекс региона. В первой статье кодекса слова «комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы»» были заменены на «технические средства».

«От системы ГАС «Выборы» мы, конечно, не отказываемся, напротив, она совершенствуется и как применялась, так и будет применяться. Просто более широко толкуются те технические средства, которые применяются в избирательном процессе. Это не только система ГАС «Выборы», это и КОИБы, и комплекс электронного голосования. Именно на базе этих технических средств планируется организовать порядка 30 цифровых избирательных участков. В Москве 8 сентября 2019 года (в единый день голосования – прим. ред.) будет проводиться эксперимент», – объяснил Халин.

По словам Халина, речь о двух больших экспериментах. Первый – электронное голосование на выборах в московскую городскую думу. Это голосование без бумажного бюллетеня на цифровом избирательном участке с помощью электронной карты. Одновременно проголосовать на цифровом избирательном участке и с помощью бумажного бюллетеня невозможно.

Второй эксперимент связан с цифровыми избирательными участками. По словам председателя облизбиркома, это «приземленный» вариант системы «мобильный избиратель». Житель любого региона, в котором проходят губернаторские выборы, сможет проголосовать в Москве, предварительно подав заявление через единый портал госуслуг.

«Получат ли эти эксперименты развитие, будет видно после 8 сентября, – сказал Халин. – Тюменской области это не касается, потому что у нас нет ни выборов губернатора, ни электронного голосования. Пока для нас это теоретические изыскания».

Законодательство же, по его словам, было изменено, чтобы появилась возможность применять нововведения. «Если завтра нам скажут, что у нас внесены изменения в избирательный кодекс, мы готовы двигаться», – резюмировал Халин.

Тюмень, служба информации

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