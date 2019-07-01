Лидер «Диванных войск Тюмени» не будет извиняться за «наглую ложь» в соцсетях

Лидер движения «Диванные войска Тюмени», кандидат в депутаты областной думы Анатолий Княжев не намерен извиняться за видеоролик, в котором «войска» приписали себе решение проблемы с вывозом мусора в тюменском ДНТ «Матмасское». «Диванные войска» раскритиковала садовод Лариса Руденко, написавшая в соцсети «Вконтакте», что уборка мусора в СНТ не была связана с визитом Княжева и «диванных войск».

«За правду нельзя извиняться, я не считаю, что «Диванные войска» сделали что-то плохое, – сказал «Новому Дню» Княжев. – Ко мне обратились трое жителей ДНТ «Матмасское» с просьбой осветить проблемы, которые есть в обществе. Это плохая уборка мусора, дороги и отсутствие обводного канала для защиты от подтопления. Мы эти проблемы осветили. Был запущен очень хороший раскрученный ролик. Через 4 дня мне звонит активистка дачного товарищества и говорит, что после освещения их проблемы в соцсетях ситуация изменилась к лучшему, мусор был полностью убран. После этого я выехал на место и встретился с ее коллегой, с которой мы и записали ролик (с благодарностью в адрес «Диванных войск» – прим. ред.). В данный момент наша официальная позиция – это все высосано из пальца, вся эта истерика (вокруг видеоролика – ред.). Если хотите это освещать – ради бога, нам любой пиар на пользу».

Ранее в группе «Диванные войска» в соцсети «Вконтакте» появился видеоролик, в котором садовод ДНТ «Матмасское» Ольга Борисова поблагодарила движение за помощь в решении проблемы с плохим вывозом мусора. В комментариях к ролику другая дачница, Лариса Руденко, назвала благодарность «наглой ложью».

«К уборке данной свалки ни Ольга, ни вы, «Диванные войска», никакого отношения не имеете. Администрация обратила внимание на проблему по причине жалоб возчика и постоянных звонков на неконтролируемую свалку. Администрация города совместно с возчиком, с экологией, смогла договорится об улучшении ситуации на данной территории. Строительство самой [контейнерной] площадки (дополнительной) производилось за счет собранных средств СТ «Аленький Цветок» и ТСН «Согласие». Работы выполняли члены данных садовых обществ», – возмутилась дачница.

Она попросила «Диванные войска» благодарить реальных участников и предложила Княжеву записать видео с извинениями.

Впоследствии на странице «Диванных войск» появилась еще одна запись Руденко. В ней дачница сообщила, что вопрос с «Диванными войсками» решен мирно. ««Диванные войска» просто ввели в заблуждение те, кому хотелось быть в камере. Никого разоблачать не собираемся, снимать ролики не собираемся, пиариться на нас всем друзьям и недругам не разрешаем», – написала Руденко.

Напомним, Анатолий Княжев является кандидатом на довыборах в областную думу от КПРФ. Статус официально выдвинутых кандидатов имеют также самовыдвиженец Юрий Рябцев и либерал-демократ Мурат Тулебаев.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 01.07.19

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