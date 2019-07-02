Тюменец решил разыграть прохожих и бросил в них гранату

В Тюмени мужчина устроил на улице стрельбу, а потом бросил в прохожих гранату. Инцидент произошел минувшей ночью. Выехавшая на место полиция по горячим следам задержала 33-летнего безработного тюменца. Он был нетрезв. При себе имел охолощенный пистолет и муляж гранаты.

«Во дворе по улице 50 лет Октября мужчины распивали алкогольные напитки. В разгар застолья подозреваемый решил разнообразить вечер, достав из кармана охолощенный пистолет и муляж гранаты. Далее компания отправилась гулять по ближайшим тюменским дворам, где злоумышленник произвел несколько выстрелов холостыми патронами в воздух. Затем мужчина решил бросить муляж гранаты в идущих горожан. Своими действиями злоумышленник хотел напугать жителей города Тюмени, устроив для них так называемый розыгрыш», – рассказали об итогах проверки в УМВД по Тюменской области.

Никто из граждан от действий тюменца, к счастью, не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Тюмень, служба информации

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