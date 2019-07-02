После вмешательства Путина в Тюменской области решили проблему последних 20 лет

Власти Тюменской области и «Тюмень Водоканал» за две недели решили проблему с водой для жителей поселка Каскара. Это произошло сразу после того, как люди дозвонились на прямую линию с президентом и пожаловались Владимиру Путину на отсутствие воды. Тюменцы сообщили главе государства, что проблема существует уже 20 лет и игнорируется уже четвертым по счету губернатором.

Замглавы Тюменской области Вячеслав Вахрин во время пресс-подхода на Межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения рассказал, что в Каскаре проведен уличный водопровод. Сделаны водоотводы и колодцы, все подготовлено для технологического присоединения.

«Буквально завтра-послезавтра [«Тюмень Водоканал»] получит результаты проб воды этого водовода и, фактически, все люди смогут подавать заявки и обеспечивать технологическое присоединение», – сказал Вахрин. Это стало возможным, потому что «Тюмень Водоканал» ускорил работы в рамках концессии, заключенной с правительством Тюменской области.

«Мы планировали в 2020 году выполнить и основной водопровод до Каскары и построить внутрипоселковые водоводы во всех населенных пунктах, в том числе в Каскаре, – объяснил замгубернатора. – Но поскольку есть поручение президента ускориться, часть работ по той улице, где живут заявители, была выведена в первоочередной приоритет. Фактически, вопрос решен и снят с горячей повестки».

По словам Вахрина, «сегодня-завтра» о выполнении поручения президента должен заявить губернатор Александр Моор. «Ему поручение, ему и первому отвечать, как это решено», – сказал Вахрин.

Пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских уточнил, что людям созданы условия для технологического присоединения к водопроводу. Вода к ним в дома пока не поступила.

О проблемах с водой в поселке Каскара Тюменского района заявили на прямой линии с президентом Путиным местные жители. По их словам, воды нет у трех тысяч человек. Жители показали бутылку с мутной жидкостью, объяснив Путину – что так выглядит их питьевая вода. Сейчас они получают ее из колодцев.

«Мы стоим на трубе от Велижанского водозабора, но 20 лет живем в таких условиях, и не можем получить воду. Постираться с сумками, со стиркой ездим за 20 км», – объяснили тюменцы.

Тюмень, служба информации

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