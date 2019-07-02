В Тюмени умер знаменитый нефтестроитель, почетный гражданин Ямала

В Тюмени после продолжительной болезни скончался Игорь Шаповалов – председатель областного совета ветеранов войны и правоохранительных органов, почетный гражданин ЯНАО. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» тюменский фотограф Сергей Русанов.

Информацию о кончине Игоря Шаповалова подтвердили в департаменте социального развития Тюменской области и в совете ветеранов. Игорю Шаповалову было 87 лет, и до последнего года жизни он активно руководил ветеранской организацией. До начала 2019 года Игорь Шаповалов был председателем совета директоров ПАО «Запсибкомбанк».

В совете ветеранов сообщили, что время и место прощания с Игорем Шаповаловым станет известно позже. Редакция РИА «Новый День» приносит свои соболезнования родным и близким Игоря Шаповалова.

Шаповалов родился 20 апреля 1932 ггода в республике Дагестан. Окончил в 1956 году Саратовский нефтепромысловый техникум, в 1975 году Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола (Тюменский индустриальный университет) по специальности «Проектирование и сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз», в 1990 году – Экологический центр Госкомприроды СССР по программе «Экология в регионах повышенного экологического риска».

Работал в управлении строительства на строительстве в Омске предприятий нефтехимии. В декабре 1978 года избран первым секретарем Тюменского горкома КПСС, с 1984 года руководил главным управлением по обустройству северных нефтегазовых месторождений («Главямбургнефтегазстрой»). Принимал непосредственное участие в обустройстве Медвежьего газового, Уренгойского и Ямбургского нефтегазоконденсатных, Шаимского, Усть-Балыкского, Сургутского, Самотлорского и других нефтяных месторождений.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, восьмью медалями СССР и двумя Народной Республики Болгарии, двумя – Российской Федерации.

Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа с 2001 года.

Тюмень, служба информации

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