Жители Тобольска с ночи стоят у поликлиники, чтобы записаться к стоматологу

Тобольск (Новый День), служба информации – В Тобольске страдающие от зубной боли жители вынуждены занимать очередь в стоматологию в 4 часа утра, чтобы получить талон на прием врача. О проблемах со стоматологической помощью в городе жители рассказали в соцсети «Вконтакте». Департамент здравоохранения Тюменской области пообещал провести проверку.

Как написала в группе «Типичный Тобольск» «Вконтакте» тоболячка Evgenia Balina, приехав за талоном на прием стоматолога в государственную стоматологическую поликлинику в 6 утра, женщина оказалась 10-й в очереди.

«Приехала в 6:00, была десятая в очереди. Когда это закончится? Когда талоны на лечение будут предоставлять свободно? Почему если приезжаешь в 8:00, то талонов уже нет. Через госуслуги и «медицина 72» записи нет. Я месяц мониторила», – написала жительница Тобольска.

Сообщение собрало во вторник, 2 июля 210 «лайков». В комментариях тоболяки делились своим опытом стояния в очередях в государственную стоматологию. «Раза три сам лично приходил в 4 утра – два раза первым, один раз третьим», – написал Рамаа Уразаев. «Поэтому легче сходить к платному стоматологу. Там очередей нет. Конечно, не бесплатно, но все же. Я тоже в который раз прихожу к 6 утра – то 10-й в очереди, то 15-й. Жесть. Плюнула и пошла к платному», – посоветовала Наталья Криволапова.

Впрочем, как оказалось, платные клиники – тоже не всегда спасение в Тобольске. «Вчера сломала зуб, обзвонила везде всех. И ничего. Нет хирургов или записи совсем нет. В бесплатной дали [запись] на 18:15(платно). С зубами в нашем городе ничего толкового не жди. Должна сутки, не есть и не пить, только чтобы мне удалили платно зуб. Экстренной помощи вообще нигде нет», – пожаловалась Анюточка Залатова.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пообещали провести проверку этой информации. «По сообщению о записи на лечение, а также к хирургу будет проведена проверка. Также будет проанализирована организация работы при обращении с неотложным состоянием – острой болью», – сообщили в пресс-службе департамента.

В пресс-службе напомнили, что в территориальной программе государственных гарантий предусмотрено оказание помощи узким специалистом в течение 14 дней. При возникновении вопросов к организации работы в государственном медицинском учреждении можно обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области: 8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

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