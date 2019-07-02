Тюменку будут судить за выдуманную секс-историю

Жительница тюменского села Сорокино выдумала секс-историю, чтобы не лишиться сожителя. 32-летняя женщина не ночевала дома и чтобы оправдаться перед своим молодым человеком, сообщила, что на нее напал незнакомый мужчина и совершил в отношении нее некие действия сексуального характера.

В конце июня тюменка даже написала заявление в полицию. Однако показания женщины были полностью опровергнуты в ходе проверки. Как выяснилось – вся история была выдумана «пострадавшей».

В итоге уголовное дело было возбуждено в отношении самой заявительницы за заведомо ложный донос. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Тюмень, служба информации

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