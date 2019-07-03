Трое тюменских гаишников спасли людей из подожженного дома

Сотрудники ДПС ГИБДД по Тюменской области капитаны полиции Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов и старший лейтенант полиции Дмитрий Пятков спасли пять человек из подожженного частного дома. Полицейские сами чуть не погибли, помогая жильцам выбраться из задымленного здания, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в ночь с 21 на 22 июня 2019 года гаишники вели ночное патрулирование, когда увидели, что у одного из частных домов в селе Перевалово Тюменского района горит крыша. Они сообщили о пожаре и решили самостоятельно спасти людей, потому что огонь стремительно распространялся.

Полицейские пытались стучать в двери, но им никто не открыл. Тогда гаишники выбили окно и через него забрались внутрь горящего дома. Они помогли выбраться на улицу трем женщинам и двоим мужчинам и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Задымление было таким сильным, что полицейские сами едва сумели спастись из горящего здания. Приехавшие пожарных потушили дом. Сотрудники ГИБДД в это время обеспечивали на месте пожара безопасность.

Сейчас документы на присвоение полицейским наград направлены в центральный аппарат МВД в Москву. Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов уже работали спасателями на пожаре. В апреле 2018 года они эвакуировали людей из загоревшегося деревянного дома на улице Интернациональной в Тюмени. Полицейские награждены за это медалями «За отвагу на пожаре».

Напомним, в июне в Перевалово сгорели в результате поджога несколько жилых домов. Полиция задержала поджигателей – двоих местных жителей 27 и 28 лет, которые, по версии следствия, занимались поджогами, чтобы зарабатывать на ремонте домов.

Тюмень, служба информации

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