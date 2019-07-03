Дело об авиакатастрофе под Тюменью рассмотрят во Франции

Вопрос о компенсации родственникам пассажиров, погибших в авиакатастрофе на внутрироссийском рейсе, может быть рассмотрен на территории Франции, – пишет «Коммерсантъ».

Этого добились представители семей погибших и пострадавших в результате произошедшего семь лет назад под Тюменью крушения самолета франко-итальянского производства ATR-72 российской авиакомпании Utair.

Лайнер рухнул из-за обледенения, а суд признал виновниками трагедии погибшего пилота и двух техников наземной службы, не обработавших его перед вылетом от обледенения. Однако вскрылись и конструктивные недостатки самолета, что позволило потерпевшим обратиться в иностранный суд с надеждой получить большие компенсации, нежели в России.

По данным источников «Ъ», на днях высший судебный орган Франции – Кассационный суд республики принял решение отклонить кассационные жалобы предполагаемых ответчиков, после чего решение нижестоящего суда вступило в силу. По словам адвоката Михаила Загайнова, представляющего с коллегами интересы 13 семей жертв тюменской трагедии, таким образом, впервые в истории иностранный суд признал свою юрисдикцию в споре истцов-россиян с российской же авиакомпанией, которая осуществляла опять же внутрироссийский рейс.

Иск был подан еще в 2013 году в суд Тулузы на французского производителя самолета, компанию Avions de transport regional (GIE ATR – франко-итальянский концерн), а в качестве соответчика привлекли российскую Utair.

Родственники погибших и чудом выжившие пассажиры решили с помощью юристов обращаться не в российский суд, где, не было возможности получить реальное возмещение, а вывести судебное разбирательство за пределы российской юрисдикции.

«Основанием послужил тот факт, что самолет был французского производства, а также то, что у него, по нашим данным, мог быть производственный дефект, что неоднократно приводило к катастрофам самолета этой модели в разных странах»,– заявил Михаил Загайнов.

Напомним, самолет разбился сразу после взлета 2 апреля 2012 года вблизи аэропорта Рощино. На борту находились 4 члена экипажа и 39 пассажиров. Фюзеляж развалился на три части, некоторые из них загорелись. От травм и ожогов на месте погибли 30 человек, включая весь экипаж, а еще трое скончались позже.

Причиной катастрофы Следственный комитет России назвал обледенение ATR-72 после ночной стоянки в аэропорту, а виновниками суд признал погибшего пилота и двух техников из наземной службы, которые не обработали поверхность самолета спецжидкостью перед вылетом. Сотрудники наземной службы, которые получили более чем по пять лет колонии-поселения, не признали себя виновными, утверждая, что защита от обледенения ATR-72 на момент трагедии не была четко закреплена в действующих регламентах обслуживания самолетов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.07.19

Видеокамеры запечатлели автомат в руках стрелка в тюменском ТРЦ. / В центре Тобольска разрыли скотомогильник с сибирской язвой. / После стрельбы в торговом центре в Тюмени объявлен план «перехват», ищут кавказцев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»