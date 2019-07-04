Тюменский строитель Щепелин прокомментировал информацию о продаже своего бизнеса

Генеральный директор крупнейшего тюменского застройщика – «Тюменской домостроительной компании» (ТДСК) Николай Щепелин не намерен продавать предприятие. Слухи о продаже ТДСК за 1 миллиард рублей строитель назвал безосновательными.

Чтобы развеять их, Щепелин в четверг, 4 июля, специально собрал пресс-конференцию. Он дал понять, что 1 миллиард рублей – ничтожная цена по сравнению с активами компании, которая ежегодно платит миллиард в виде налогов.

«Вот ДСК. 20 гектаров. Вся земля в собственности. Теперь умножьте 20 гектаров на кадастровую стоимость. Основные фонды. Еще 215 гектаров. Еще 145 гектаров. Это не считая домов. Это все в 1 миллиард укладывается? Мне кажется, в миллиард долларов – еще можно подумать, но чтобы рублей миллиард?», – возмутился Щепелин.

Он заявил, что никаких переговоров федеральным застройщиком – компанией «ПИК» – о продаже предприятия не было. Именно «ПИК» на уровне слухов называли возможным покупателем ТДСК. «Видимо, мы кому-то хорошо мешаем», – объяснил слухи Щепелин

Отметим, что ТДСК является основным застройщиком города Тюмени. Это семейный бизнес братьев Щепелиных, которые и руководят предприятием.

Тюмень, служба информации

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