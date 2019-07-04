В Тюмени сын пытался сжечь мать живьем

В Тюмени мужчина облил горючим мать и угрожал сжечь ее живьем, если женщина не перепишет на него дом. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 55-летний мужчина давно требовал от своей матери переоформить на него дом. В среду, 3 июля, около 16 часов, получив очередной отказ, подозреваемый облил пенсионерку горючей смесью и пригрозил сжечь. Сын не стал приводить угрозу в исполнение сразу, дав матери время на раздумье. Пенсионерка воспользовалась моментом и сбежала из дома, прибежала к соседке и рассказала о произошедшем.

Мужчина был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, служба информации

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