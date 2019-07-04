Прокуратура потребовала от губернатора Моора решить проблему с питьевой водой в регионе

Прокуратура Тюменской области потребовала от губернатора Александра Мора устранить нарушения закона в области обеспечения населения региона качественной питьевой водой. Проверка надзорного ведомства была проведена по информации о некачественном водоснабжении жителей села Каскара, прозвучавшей во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснилось во время прокурорской проверки, в регионе только 88,2% населения обеспечены питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности. Подтвердилось и наличие проблем с обеспечением питьевой водой жителей Каскары. При этом еще 20 февраля этого года президент Владимир Путин поручил органам исполнительной власти субъектов Федерации принять «меры, обеспечивающие контроль соответствия питьевой воды у конечного потребителя нормативно установленным показателям безопасности и качества».

В связи с этим прокуратура области внесла представление Александру Мору об устранении нарушений закона.

Напомним, во время прямой линии с президентом 20 июня жители Каскары пожаловались на отсутствие у них водопровода – проблему, которая не решалась при четырех губернаторах. Водопровода были лишены 3 из 10 тыс. жителей села. Воду из колодцев, по словам людей, нельзя было использовать даже после очистки. Президент прямо поручил Александру Мору решить проблему. В течение 2 недель «Тюмень Водоканал» в рамках концессионного соглашения с властями области подвел водоводы и оборудовали колодцы, обеспечив людей возможностью для технического присоединения. Пока только на улице Северной.

Однако выяснилось, что жители не могу себе позволить присоединение. «Мы посчитали, чтобы провести трубу от колодца до дома, надо порядка 100 тыс. рублей», – заявили накануне жители в эфире федерального канала Вести Россия 1.

Тюмень, служба информации

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