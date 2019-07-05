В Тюменской области человека сожгли живьем за кражу колеса

В Вагайском районе двое мужчин облили бензином и подожгли односельчанина. Поводом для покушения на жестокое убийство стала кража, которую, по мнению поджигателей, когда-то совершил потерпевший.

Преступление было совершено в селе Ашлык. О нем узнали сотрудники районной больницы, к которым поступил сильно обгоревший мужчина. По версии следствия, ночью в четверг, 4 июля 28-летний местный житель и 31-летний тюменец, в нетрезвом состоянии пришли домой к 41-летнему потерпевшему.

Злоумышленники вызвали мужчину на улицу поговорить о якобы украденной им камере от болотохода. О том, что камеру для шины взял потерпевший, преступникам рассказала их общая знакомая, с которой они вместе употребляли алкоголь перед совершением преступления, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Злоумышленники стали требовать у потерпевшего вернуть похищенное, игнорируя его возражения. В конце концов, в огороде дома тюменец облил жертву бензином из пятилитровой емкости, а его подельник поджег несчастного зажигалкой. Хозяин дома и случайный прохожий принялись тушить потерпевшего.

Мужчина остался жив, его госпитализировали с ожогами 70% поверхности тела. Сейчас он находится в ожоговом отделении ОКБ №1 Тюмени в тяжелом состоянии. В отношении несостоявшихся убийц в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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