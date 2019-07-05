Тюменского врача наградили за спасение человека на борту самолета

В Тюмени наградили знаком отличия «За мужественный поступок» замглавврача ОКБ №1 Алексея Барадулина. Медик оказал экстренную помощь на борту самолета пассажирке, потерявшей сознание.

Постановление о награждении подписал в среду, 3 июля, губернатор Александр Моор. «За смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок» Барадулина Алексея Алексеевича, заместителя главного врача по медицинской части ОКБ №1», – говорится в постановлении.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области точно не знают, за что награждают Барадулина. Однако там рассказали, что в мае 2019 года он оказал помощь на борту самолета участнице чемпионата Worldskills Russia – 2019 Валентине Можегоровой. Самолет выполнял рейс из Ярославля в Тюмень, Можегорова возвращалась с отборочного этапа соревнований в компетенции «Дошкольное воспитание».

Девушке стало плохо, она потеряла сознание. Барадулин предположил, что у пассажирки резко упал уровень глюкозы в крови, привел девушку в чувство и напоил сладким горячим чаем. По прибытии в аэропорт Рощино Можегорову передали ожидающей бригаде медиков, – сообщили «Новому Дню» в депздраве.

Тюмень, служба информации

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