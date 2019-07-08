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Понедельник, 8 июля 2019, 12:42 мск

Новости Тюмень

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Тюмени безработный погиб, упав с 12 этажа

Фото Pixabay

В Тюмени мужчина разбился, упав с высоты 12 этажа. Погибший был безработным, по неподтвержденным данным, смерть не была насильственной и не произошла в результате несчастного случая.

Тело мужчины 76 года рождения обнаружили около 7 часов вечера у дома 92 по улице Республики, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. У погибшего были травмы, характерные для падения с большой высоты. По предварительным данным, погибший выпал из балкона общего пользования, расположенного на 12 этаже здания, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По данному факту органами СК РФ проводится доследственная проверка.

Тюмень, служба информации

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