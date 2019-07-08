В Тюмени молодой рецидивист заразил девушку ВИЧ и отправился в тюрьму за убийство

В Тюмени будут судить 23-летнего рецидивиста, заразившего сожительницу ВИЧ-инфекцией. Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, ВИЧ тюменца обнаружили в октябре 2016 года, когда он отбывал наказание в колонии. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого человека.

Выйдя на свободу, в январе 2019 года тюменец через соцсети познакомился с девушкой и стал жить вместе с ней и ее малолетней дочерью. О том, что болен ВИЧ, он сожительнице не сказал. Уже в феврале тюменец, из-за ревности совершил убийство мужчины и был задержан. Только после этого его девушка узнала, что сожитель болен и заразил ее ВИЧ.

За убийство мужчину в мае 2019 года приговорили к 8 годам колонии строгого режима. За заведомое заражение сожительницы ВИЧ-инфекцией ему грозит до 5 лет лишения свободы. Это будет уже четвертый срок молодого тюменца. Ранее он был судим за кражу и половое преступление.

Тюмень, служба информации

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