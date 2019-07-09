В Тюмени банкротится приборостроительный завод, выпускавший известные на всю страну весы

Налоговая инспекция банкротит «Тюменский приборостроительный завод», на котором выпускали весы, стоявшие во всех магазинах и на рынках Советского союза и постсоветской России. Сумма требований УФНС по Тюменской области к ЗАО «ТПЗ» составляет более 1,2 млн руб.

Иск о признании завода банкротом был подан в Арбитражный суд Тюменской области в понедельник, 8 июля. Сумма долга завода перед налоговой службой – 1 млн 246 тыс. руб. Дата рассмотрения искового заявления пока не назначена.

Учредителем завода является департамент имущественных отношений Тюменской области. Согласно данным сайта Управления федеральной службы судебных приставов, в отношении ЗАО «ТПЗ» за последние несколько лет было возбуждено 43 исполнительных производства. Большинство были прекращены в связи с отсутствием у должника средств или имущества, на которое можно наложить взыскание. Согласно данным из открытых источников, выручка завода за 2017 год составила 6 млн рублей при убытке в 1,6 млн рублей.

Получить комментарий руководства ЗАО «ТПЗ» не удалось, указанные в открытых источниках телефоны не отвечали.

Тюмень, служба информации

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