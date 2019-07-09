Под Тобольском в ДТП погибли четверо друзей, отмечавших дембель

В страшном ДТП под Тобольском погибли четыре человека. Еще двое были ранены, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло около 9 часов утра на первом километре автодороги Тобольск – Вагай. Столкнулись автомобиль Ford Focus и грузовик «ГАЗ БКМ317». По предварительным данным, Ford выехал на полосу встречного движения на мокрой дороге. После столкновения иномарка улетела в кювет. В легковом автомобиле ехали шестеро молодых людей. Четверо из них, находившиеся на заднем сиденье, не были пристегнуты и погибли на месте. Водитель и пассажир Ford госпитализированы в ОКБ№3 Тобольска в тяжелом состоянии.

Удалось установить личности нескольких жертв аварии. Предварительно, все они – жители Тобольска и Тобольского района. Как минимум двое из них 1999 года рождения. Предположительно, молодые люди могли возвращаться с отдыха, возможно, рыбалки – в машине были обнаружены удочки. Известно также, что один из погибших только 4 июля демобилизовался из армии.

На место ДТП выехали руководители ГИБДД Тюменской области и Тобольска. Движение по дороге в результате аварии не ограничено.

Фото ДТП от очевидца

Тобольск, служба информации

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