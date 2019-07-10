В Тюмени энергетики подали в суд на КПРФ

Тюменские коммунальщики подали в суд на региональное отделение КПРФ. Акционерное общество УТСК требует с коммунистов 33,6 тысячи рублей.

Информация об иске размещена в картотеке Арбитражного суда Тюменской области, однако там не указано, за что конкретно требует деньги УТСК.

В Тюмени УТСК (филиал «Тюменские тепловые сети») занимается транспортировкой тепловой энергии по участку магистральной сети. Возможно, иск связан с неплатежами за тепловую энергию. Получить комментарий в УТСК не удалось, указанные в открытом доступе телефоны не отвечали.

Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева узнала про иск энергетиков от корреспондента «Нового Дня». Коммунистка удивилась и пообещала разобраться в ситуации. По словам Казанцевой, отделение КПРФ всегда исправно платит за коммунальные услуги и располагает достаточным количеством денег на счете.

Тюмень, служба информации

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