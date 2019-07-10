В Тюмени погибла молодая мать, спасая детей из горящего дома

В Тюмени во время пожара погибла молодая женщина. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе МЧС, сигнал о возгорании в частном доме по адресу ул. Лунева,48 поступил в половину четвертого ночи 10 июля. Через семь минут пожарные были на месте. Уже в 4 часа 15 минут пожар был локализован. После тушения в помещении было обнаружено тело 27 летней женщины.

В следственном комитете рассказали, что в доме спала семья с двумя малолетними детьми. Первым проснулся муж, он обнаружил возгорание и разбил окна. «Жена успела передать детей через окно, после чего потеряла сознание. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом», – говорят в СУ СКР по Тюменской области. Следователи уже начали проверку по факту гибели женщины.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, – сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Тюмень, служба информации

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