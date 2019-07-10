Два тюменца украли в супермаркете партию шоколада и раздали симпатичным прохожим

Два жителя Тюмени ограбили магазин в поселке Боровский. Молодые люди 1987 и 1992 годов рождения вынесли из супермаркета 140 плиток шоколада.

«Они положили шоколад в продуктовую корзину, после чего, воспользовавшись большой очередью и загруженностью продавцов на кассе, вышли незамеченными», – рассказали в полиции. Оба тюменца уже задержаны. Они признали вину и пояснили, что часть украденного раздали на улице понравившимся им людям. Тем, кто не приглянулся, молодые люди шоколад продавали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Как выяснилось, задержанные также причастны к краже металла, совершенной в областном центре.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.07.19

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