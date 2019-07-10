Тюменцы обвинили ассенизаторов в загрязнении реки фекалиями

В Тюменской области отходы с ассенизационных машин без очистки попадают в реку Ишим. Об этом сообщают жители Викуловского района. По словам очевидцев, ассенизаторы сливают груз на территории полигона ТБО, но зловонная жижа течет на окрестные поля и в водоем.

«По дороге на деревню Чебаклей есть поворот направо, там была раньше свалка ТБО, – пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано Викулово» «Вконтакте». – Теперь же специалисты по ассенизации сливают туда все нечистоты. Как я понимаю, туда вывозят «жижу» и коммунальщики и частные лица. Длится это несколько лет. И вот вся эта мерзость потом стекает по траншеям и канавам в реку Ишим, а также на окружающие это место поля. Насколько мне известно, очистительные сооружения у нас есть, но они не работают или заброшены, хотя деньги на это выделялись».

Автор приложил спутниковый снимок местности, на котором отметил, как нечистоты попадают в реку и на поля.

В комментариях местные жители рассказали, что из-за ассенизационных машин страдают и водители. «Зимой это все д..... сливается на дорогу, образуется ледяная корка, если идти на хорошей скорости можно улететь, – пишет Ксения М. – Да и летом ситуация не лучше, постоянная вонь на том месте, и постоянная грязь, которая в дождь становится хуже гололеда».

Сообщение жителя Викуловского района перепостил ишимский блогер Владимир Воронин. Он добавил, что на неоконченное строительство канализационных очистных сооружений (КОСов – прим. ред.) в Викулово потрачено 200 млн рублей.

Между тем, первый заместитель главы Викуловского района Григорий Церцек заявил «Новому Дню», что информация о попадании жидких бытовых отходов в реку Ишим не соответствует действительности.

«Эту информацию уже кто только не проверял. И Росприроднадзор, и земельщики, и прокуратура. Но соединения с рекой там нет однозначно», – сказал Церцек.

По словам чиновника, отходы в указанном жителями месте действительно сливают. Однако оно изначально было отведено для слива ЖКО, а не под твердые коммунальные отходы. Сливная площадка представляет из себя обвалованный по периметру участок земли.

«Площадка эта ранее была предусмотрена в законе. Потом законодательство изменилось, сказали, что надо делать только через КОСы. Вот, КОСы достраиваем, – объяснил Григорий Церцек. – Уже выделены средства на запуск их в эксплуатацию. Исходя из сроков пуско-наладочных работ, запуск состоится в следующем году».

Чиновник не смог назвать сумму средств, потраченных на строительство очистных сооружений.

Крестиком отмечено место слива жидуих отходов, стрелками – протоки, по которым фекалии могут попадать в реку и на поля

Викулово, служба информации

Викулово. Другие новости 10.07.19

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