В Тюмени пресечена попытка ввоза в регион нелегального мороженого

В Тюменской области пресечена попытка провезти на территорию региона нелегальное мороженое. Полтонны продукции производства казахстанской компании «Азия-Холод» остановили на автодороге Ишим-Петропавловск.

«Партия перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов. Подконтрольная продукция в полном объеме возвращена на сопредельную территорию. В отношении лица, осуществлявшего перевозку, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение ветеринарного законодательства», – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Тюмень, служба информации

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