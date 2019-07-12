Пьяный тюменец изнасиловал пенсионерку

В одном из районов Тюменской области пьяный 42-летний мужчина изнасиловал пенсионерку. Вечером 10 июля он взломал двери частного дома, где проживала 60-летняя женщина и, применяя насилие, надругался над ней.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время в отношении него будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Как выяснилось, ранее задержанный уже был судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Тюмень, служба информации

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