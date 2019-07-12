Робот портит отпуск тюменским судьям

Судьи тюменского областного суда пожаловались на электронную систему распределения дел. Робот лишает их возможности нормально уйти в отпуск.

«Оказалось, что машина порой не берет в учет человеческий фактор и распределяет сразу несколько дел собравшемуся в отпуск судье», – рассказал 12 июля председатель облсуда Вячеслав Антропов.

Электронная система обязательного распределения дел вводится в судах с 1 сентября, однако она уже используется в тестовом режиме в Тюмени на базе Тюменского областного и Калининского районного судов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.07.19

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