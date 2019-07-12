Под Тюменью нашли огромное поле конопли

Житель Тюмени обнаружил рядом с городом большое нетронутое поле конопли. Поле начинается сразу за деревней Решетниково на Салаирском тракте и вплотную примыкает к татарскому кладбищу, рассказал читатель «Нового Дня».

По словам очевидца, поле конопли расположено в районе СНТ «Лесная поляна». Кому принадлежит данный участок земли, неизвестно. Читатель удивился, почему растения на поле до сих пор не уничтожены силами соответствующих служб. «Когда у какого-нибудь дедушки в огороде находят куст конопли, его заставляют все перекопать. А тут целое поле», – говорит очевидец.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области посоветовали в случае обнаружения мест произрастания конопли звонить в «02». «С понедельника в Тюменской области начинается мероприятие «Мак», в случае обнаружения, в том числе, дикорастущей конопли, будет производиться ее уничтожение путем выкашивания и перекапывания», – сообщили в пресс-службе.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.07.19

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