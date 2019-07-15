В Тюмени два рыбака изрубили друг друга топором

Два жителя Тюмени зарубили друг друга одним топором. ЧП случилось на рыбалке в Тюменском районе, куда мужчины поехали вместе со своими сожительницами.

Компания сделала остановку в поселке Каскара, чтобы купить там алкоголь. Неожиданно между рыбаками вспыхнул конфликт. Один из них взял нож и несколько раз ударил другого в туловище. Пострадавший отобрал у противника нож и нанес ответный удар в живот.

«Затем кто-то из участников драки достал из багажника автомобиля топор. В процессе потасовки оружие несколько раз переходило из рук в руки, и оба мужчины 1963 и 1975 годов рождения получили многочисленные рубленые раны», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

События развивались настолько стремительно, что никто из очевидцев не успел вмешаться. К счастью мимо проезжал участковый уполномоченный полиции. К моменту его появления оба гражданина лежали в полубессознательном состоянии на парковке магазина. Участковый оказал мужчинам первую помощь и вызвал скорую помощь.

Оба остались живы и сейчас заявляют, что не имеют друг к другу претензий. Тем не менее, возбуждены два уголовных дела по ч.2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Тюмень, служба информации

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