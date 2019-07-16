В Тюмени насмерть разбились мотоциклисты из Югры (ФОТО)

В Тюмени насмерть разбились мотоциклисты. Авария произошла рано утром 16 июля около ТРЦ «Кристалл». Как пишут очевидцы, мотоциклист с пассажиром двигались по ул. Н. Зелинского в сторону Д. Менделеева, проехали прямо и врезались в ограждение. Спасти молодых людей не удалось. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов поступил на станцию скорой помощи в 5.37, бригада прибыла на место в 5.44.

«На месте констатировали смерть одного участника ДТП. Второго в крайне тяжелом и нестабильном состоянии доставили в ОКБ№2. Мультидисциплинарная врачебная бригада в приемном отделении около часа боролась за жизнь пострадавшего и сделала все возможное, однако травмы оказались не совместимы с жизнью», – рассказали в депздраве.

Фото – группа «Инцидент Тюмень» ВКонтакте

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.07.19

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