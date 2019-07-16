В Ишиме на берегу реки найдено тело ребенка

В Ишиме утонул 12-летний мальчик. Его тело обнаружили на берегу реки в районе улицы Береговая. Следователи начали проверку, как сообщают в СУ СКР по Тюменской области, в ходе осмотра признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти ребенка, не обнаружено.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства гибели мальчика.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 16.07.19

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