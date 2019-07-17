В Тюмени на свалке закопали две тонны свежих яблок

В Тюмени на полигоне твердых бытовых отходов уничтожили более двух тонн свежих яблок из Польши. Запрещенная продукция была обнаружена на складе по ул. Дамбовской, 13.

Фрукты, реализацией которых занимался некий тюменский индивидуальный предприниматель, были без фитосанитарных сертификатов и товаросопроводительных документов.

«На коробках присутствовали следы срыва оригинальной маркировки. По внешнему виду упаковка соответствовала продукции, производимой в Республике Польша. Согласно действующему законодательству, продукция изъята из оборота и уничтожена», – сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Накануне Россельхознадзор отчитался об уничтожении почти 87 кг польских яблок. Фрукты обнаружили в ходе рейда на оптовой базе «Барабинская» в Тюмени. В управлении напоминают про существующий запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (согласно перечню) из США, Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Испании, Исландии и Лихтенштейна.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.07.19

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