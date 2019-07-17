Тюменские депутаты привезли на Ямал редких птиц

Депутаты Тюменской областной занялись сохранением редких белых журавлей – стерхов. Об этом сообщил председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

По его словам, в этом году представители экологического фонда «Стерх» при поддержке Тюменской облдумы, правительства области, властей ЯНАО и научного сообщества провели работу по приобретению и доставке в Тюменскую область четырех журавлей из Окского государственного природного заповедника.

«Птиц выпустили в естественную среду обитания в Ямало-Ненецком автономном округе. Тем самым увеличились шансы спасти белых журавлей от вымирания», – рассказал Корепанов.

Он напомнил, что стерхи находятся на грани исчезновения – численность птиц в дикой природе – около трех тысяч. Популяция западносибирских журавлей сократилась до 20-ти особей. Стерхи занесены в различные экологические охранные издания. В том числе, в Красные книги Югры, Ямала и Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.07.19

В Тюмени на свалке закопали две тонны свежих яблок. / Директора единственного в Тюмени колледжа, где готовят медсестер, отдали под суд. / Тюменский «мусорный» регоператор признал, что его сырье никому не нужно. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»