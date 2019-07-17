Тюменских чиновников обвинили в необоснованно высоких тратах на компьютерные программы

После истории с нехваткой лекарственных средств для онкологических больных в онкологическом центре Тюмени, активисты проекта «За честные закупки» регионального отделения ОНФ промониторили не только поставки препаратов, но и закупки программ для сопровождения бухгалтерского и складского учета медучреждений. Как выяснилось, в 2016 году экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал меморандум о сотрудничестве с компанией «1С», благодаря которому коммерсанты получили регулярное финансирование из бюджета тюменской области, а взамен стали поставлять свой продукт по завышенной цене.

Уже несколько лет ГКУ «Центр информационных технологий Тюменской области» (ЦИТТО, директор Артур Усманов) закупает программное оборудование для тюменских больниц у одной и той же компании. Специально созданное для развития региональной информационной системы здравоохранения ООО «1С-Медицина-Регион» (директор Андрей Лозицкий) за два года получило из бюджета Тюменской области более 328 млн рублей без всякой конкуренции.

Все началось в июне 2016 года, когда в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума, между губернатором Владимиром Якушевым и директором фирмы «1С» Борисом Нуралиевым был подписан меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Как писали тогда СМИ, «подписание меморандума стало результатом успешного взаимодействия тюменского правительства и фирмы «1С» в рамках реализации совместного пилотного проекта по комплексной автоматизации деятельности крупнейшего медицинского учреждения региона».

Совместным «пилотным проектом» оказалась закупка, проведенная в октябре 2015 года, когда ЦИТТО объявил открытый конкурс на оказание услуг по развитию информационной системы управления ресурсами медицинских организаций региона стоимостью 24,6 млн рублей для внедрения в ОКБ №1. Конкурсная документация содержала ограничение, не допускающее поставку эквивалента программного оборудования. Заказчик аргументировал его необходимостью сопровождения и развития ранее эксплуатируемой информационной системы, развернутой на платформе 1С. На конкурс заявились всего два участника, офисы которых находятся в одном здании в соседних кабинетах. С понижением всего в 50 тыс. рублей победителем стало ООО «Тюмень-Софт», директором и единственным учредителем которого является Андрей Лозицкий.

9 сентября 2016 года для выполнения проектов по автоматизации региональной медицины компания «1С» (принадлежит кипрскому офшору Компания «1С ЛИМИТЕД») регистрирует в Тюмени дочернюю компанию «1С-Медицина-Регион», директором и соучредителем которой становится Андрей Лозицкий.

Именно 9 сентября 2016 года ЦИТТО объявляет первый открытый конкурс в рамках реализации подписанного меморандума о сотрудничестве на оказание услуг по тиражированию информационной системы управления ресурсами медорганизаций на сумму 37 млн 162 тыс. 400 рублей. Отсутствие эквивалента в техническом задании, как и в прошлый раз, аргументировали тем, что в эксплуатации уже находится программа «1С:Предприятие», поставленная в ОКБ № 1 в рамках пилотного проекта. Единственным участником и победителем конкурса стало только что созданное «1С-Медицина-Регион».

Спустя месяц, в октябре 2016 года, ЦИТТО проводит следующий открытый конкурс на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения для развития информационной системы управления ресурсами медицинских организаций на сумму почти 2,4 млн рублей. Из трех поданных на конкурс заявок, победителем было признано «1С-Медицина-Регион», снизившее начальную цену всего на 0,5%.

При этом, согласно официальному прайсу, опубликованному на сайте компании «1С», рекомендованная цена для продажи программы «1С:Предприятие 8» (лицензия на 300 рабочих мест) составляла 1 млн 068 тыс. рублей. Своим официальным партнерам компания «1С», подписавшая с Тюменской областью меморандум о сотрудничестве, продает эти программы вообще за 480 тыс. рублей. Таким образом, в рамках сотрудничества программное оборудование продается в медицинские учреждения Тюменской области через специально созданного посредника в два, а то и три раза дороже.

«Есть все основания предполагать, что пилотный проект был внедрен, чтобы исключить программное обеспечение, отличное от «1С». ЦИТТО проводит закупки с целью развития существующей системы с обязательной совместимостью с уже установленным программным продуктом. Проведение полноценной конкурсной процедуры по закупке «1С» невозможно, так как все представители фирмы в регионе реализуют этот продукт по установленным фирмой-правообладателем ценам, говорит активист проекта «За честные закупки» тюменского отделения ОНФ Артем Хасанов. – ЦИТТО ограничил круг возможных участников до партнеров фирмы «1С», которым и является «1С – Медицина-Регион». Однако подписание меморандума о сотрудничестве никак не отразилось на ценовой политике поставщика».

Закупив один раз в рамках «пилотного проекта» программное обеспечение «1С», ЦИТТО «застолбило территорию» в интересах будущего единственного поставщика. После этого все тендеры содержали ограничение без поставки эквивалента, а фирма-посредник просто начала получать деньги из областного бюджета за развитие региональной системы. Так в декабре 2018 года ООО «1С-Медицина-Регион» заключило госконтракт на тиражирование и сопровождение своих программ на 83,4 млн рублей, а в мае 2019 года – еще 42,65 млн рублей на развитие информационной системы.

Всего с момента создания и по настоящее время ООО «1С-Медицина-Регион» заключило с ГКУ ТО «ЦИТТО» 11 государственных контрактов на сумму 328 млн 911 тыс. 436 рублей. Из 11 торгов только на одни заявилось более двух участников, остальные торги были признаны несостоявшимися и контракт был заключен по максимальной цене. Минимальное снижение цены партнера областного правительства на одном конкурсе составило всего 0,02% от начальной цены контракта.

Получить комментарии в компании «1С-Медицина-Регион» не удалось, там с корреспондентом «Нового Дня» отказались разговаривать, сославшись на занятость.

В ЦИТТО не смогли объяснить, почему закупили программное обеспечение по таким высоким ценам. Там сказали, что деталей проведения открытого конкурса 2016 года уже не помнят. «Вообще начальная цена контракта устанавливается в соответствии со ст. 22 закона о госзакупках, в данном случае – методом анализа рыночных цен. Прайсами, размещенными на сайтах поставщиков, заказчик не руководствуется, так как нужно учитывать все особенности поставки и включенных в ее цену расходов», – сказала Юлия Сиппель – специалист ЦИТТО, отвечающая за закупки.

Тюмень, служба информации

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