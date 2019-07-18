В подъезде тюменского дома нашли два трупа

В подъезде одного из домов на ул. Ставропольской в Тюмени обнаружены тела двух мужчин. Погибшим 36 и 37 лет. Видимых признаков насильственной смерти при осмотре обнаружено не было.

Как рассказал «Новому Дню» источник в полиции, причиной смерти, скорее всего, является передозировка наркотиков.

В СУ СКР по Тюменской области, которое уже начало проверку, эту информацию пока не подтверждают. «Обстоятельства наступления смерти устанавливаются. Назначены медицинские судебные экспертизы. Результаты еще не готовы», – сказали в следственном комитете.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.19

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