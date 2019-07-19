Главный борец с коррупцией тюменской полиции может уйти с поста

Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области Игорь Алексеев уходит в отставку. Об этом сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам.

По информации источника, полковник Алексеев написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Преемником Алексеева на посту главного областного борца с коррупцией называют начальники ОЭБ и ПК УМВД по Тюмени подполковника Станислава Краснова.

В УМВД по Тюменской области опровергли информацию об уходе Алексеева с должности. Как сообщили в пресс-службе, полковник Алексеев сейчас просто находится в отпуске.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.07.19

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