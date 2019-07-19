Генерал Алтынов пообещал жителям труднодоступных тюменских деревень собственную полицию

Начальник областного УМВД генерал Юрий Алтынов предложил жителям Заболотья самим выбрать для себя участковых уполномоченных полиции. Соответствующие письма Алтынов разослал главам сельских поселений Тобольского района (имеется в распоряжении редакции).

Как говорится в письме, сейчас правительством Тюменской области прорабатывается возможность строительства на труднодоступных территориях Тобольского района административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции. В связи с этим Алтынов предложил главам сельских поселений рассмотреть возможность избрания участкового или помощника участкового из числа местных жителей.

От имени УМВД по Тюменской области Алтынов пообещал «народному» кандидату в участковые помощь в «оптимизации оформления необходимых документов для поступления на службу в полицию и, в дальнейшем, направление на обучение в высших учебных заведениях МВД России».

Идея вернуться к советской практике выдвижения кандидатов в участковые из числа трудовых коллективов и в принципе «из народа» была озвучена Юрием Алтыновым на заседании общественного совета при УМВД региона в конце июня. На данный момент своего участкового в Заболотье нет, географически он располагается в Тобольске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, такие письма были направлены руководителем полиции в несколько сельских поселений Тобольского, Уватского и Вагайского районов.

Как ранее писал «Новый День», наличие собственного участкового – больной вопрос для жителей труднодоступных деревень Заболотья. Доступ в эти районы по суше возможен только в холодное время года, когда действует зимник. В остальное время добираться в Заболотье необходимо по воздуху (рейсы самолетов и вертолетов 1-2 раза в неделю) или по воде на моторных лодках.

Так, 25 мая в селе Лайтамак местные жители похоронили умершего родственника, так и не дождавшись приезда участкового, который должен был осмотреть тело. Участковому впоследствии пришлось 15 часов добираться на лодке из Тобольска до места, чтобы опросить свидетелей и составить необходимые документы.

Ранее жители Заболотья неоднократно сообщали о случаях, когда тела умерших или погибших местных жителей лежали по несколько суток в ожидании, когда прибудут полицейские из Тобольска.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 19.07.19

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