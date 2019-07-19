Четыре тюменца похитили деньги у Сбербанка

Четверо жителей Тюмени украли у Сбербанка почти полтора миллиона рублей. Две женщины и два мужчины подыскали в разных городах области семь потенциальных заемщиков, изготовили им фальшивые трудовые книжки и справки о доходах и уговорили прийти в Сбербанк, чтобы попробовать получить кредит.

По замыслу преступников, общая сумма займов должна была составить почти пять миллионов рублей, однако банк выдал всего два кредита на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Вскоре силовики задержали мошенников, было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил троих фигурантов к лишению свободы на 4 года, 4,5 года и 5 лет. Двое из них будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а третий, ранее судимый, в колонии строгого режима. Четвертая сообщница отделалась условным сроком, поскольку у нее на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу банка более 1,4 млн рублей в счет возмещения ущерба, – сообщает прокуратура Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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