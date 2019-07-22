Тюменского банкира отправили в колонию строгого режима

Экс-директор тюменского филиала «Россельхозбанка» Сергей Кравченко получил 4 года колонии строгого режима за взятку в 600 тысяч рублей. Бывший руководитель был взят под стражу в зале суда.

По версии обвинения, в июне 2018 года тогдашний руководитель тюменского регионального филиала «Россельхозбанка» помог фирме-должнику с задолженностью перед кредитной организацией. Компания была должна 21 млн рублей, выплатить которые не могла, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Руководитель филиала «оказал содействие» в организации уступки права требования долга банком физическому лицу. Представитель учредителя фирмы-должника подыскал физическое лицо, которое выкупило 21-миллионный долг фирмы всего за 7 млн рублей. После того, как представитель фирмы передал взятку директору филиала «Россельхозбанка», взяточника задержали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области.

Суд конфисковал у Кравченко сумму взятки и оштрафовал бывшего банкира на 1,2 млн руб. Принадлежащий осужденному автомобиль Lifan с прицепом остался под арестом для обеспечения выплаты штрафа.

Тюмень, служба информации

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