Молодая тюменка в плохом настроении порубила машину топором

В Тюмени 19-летняя нетрезвая девушка пришла в гости к бывшему возлюбленному и поссорилась с ним. Уходя из квартиры, тюменка прихватила с собой топор. Вместе с топором она забрела ночью во двор на улице Транспортной, где безо всякой причины набросилась на припаркованный автомобиль «ВАЗ-2105». Девушка начала наносить удары топором по лобовому стеклу и зеркалам.

Жена автовладельца увидела погром в окно и выбежала во двор, чтобы остановить вандала. Но пьяная тюменка пообещала убить женщину, если та будет ей мешать. В итоге рассерженную девушку задержала полиция. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям 119 и 167 УК РФ («Угроза убийством» и «Умышленное повреждение имущества»).

Тюмень, служба информации

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