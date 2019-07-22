В Тюмени девушка принесла в полицию круассаны с героином

Жительница Тюмени Екатерина Бубнова принесла в УМВД города круассаны с героином. Выпечка предназначалась ее сожителю, который отбывал административный арест в спецприемнике полиции за отказ встать на учет в областной наркодиспансер. Инцидент произошел в марте 2019 года, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на материалы суда.

Примечательно, что мужчина не просил принести ему передачку с наркотиком. Он заказал своей сожительнице еду и очень удивился, получив разломанные булки.

Екатерина проявила инициативу, решив, что у сожителя «без наркотиков разболятся ноги», но передать их не смогла. В ходе досмотра полициейские обнаружили в круассанах почти три грамма героина. Стоит отметить, что девушка и сама находилась под воздействием веществ.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств». Несмотря на наличие несовершеннолетнего ребенка, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.07.19

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