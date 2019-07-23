На тюменской бесхозной подстанции током убило ребенка

В Ишиме на заброшенной трансформаторной подстанции от удара электрическим током погиб 13-летний подросток. Еще один ребенок пострадал.

Как сообщил ишимский блогер Владимир Воронин, трагедия произошла на заброшенной территории бывшей семеноводческой станции, на пересечение улиц Челюскинцев и Попова в Ворошиловке. По данным блогера, подстанция принадлежит «Тюменьэнерго» и на нее открыт свободный доступ.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию подтвердили. По данным полиции, около 19:50 в понедельник, 22 июля, двое подростков 2005 и 2004 годов рождения забрались в незакрытую трансформаторную будку неработающего завода по сортировке семян. Мальчики получили поражения электрическим током. Один из них погиб, второй был госпитализирован в ишимскую ОКБ №4 с диагнозом «ожог кистей рук и правого предплечья».

«Ребенок поступил в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. Сегодня он готовится к переводу в отделение хирургии, состояние оценивается, как удовлетворительное», – сообщили в пресс-службе депздрава.

На место трагедии выехали сотрудники полиции, следственного комитета и прокуратуры. Уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В пресс-службе компании «Тюменьэнерго» опровергли предположение, что подстанция находится в их ведении. «Эта информация неверна,– рассказали в пресс-службе. – Объект не принадлежит и не обслуживается «Тюменьэнерго»». Информация о том, что подстанция принадлежит «Тюменьэнерго» появилась из-за того, что местные жители увидели рядом с местом трагедии машину местного подразделения компании. Однако бригада энергетиков просто выехала на место для оказания помощи.

Получить комментарий главы Ишима Федора Шишкина не удалось. Руководитель был занят и пообещал связаться с «Новым Днем» позже.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 22.07.19

У осужденной тюменской экс-чиновницы Юлии Шакурской могут отобрать премию. / В Тюмени девушка принесла в полицию круассаны с героином. / Экс-главу Антипинского НПЗ хотят объявить в международный розыск. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»